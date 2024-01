Valanga in Val Formazza investe due scialpinisti: trovati due corpi senza vita

Dramma in montagna a causa di una valanga che si è staccata in Val Formazza, nella zona del lago del Toggia, investendo almeno due persone. E del maltempo che ha reso l’intervento di soccorso estremamente complicato. Due le vittime accertate.

Valanga si stacca in Val Formazza: due persone travolte, recuperato un corpo

Si tratta di scialpinisti, uno dei quali è stato rinvenuto dai soccorritori senza vita dopo decine di minuti di ricerche condotte senza sosta. L’intervento delle squadre di soccorso è avvenuto nel giro di pochi minuti, subito dopo la segnalazione della valanga e del fatto che due persone fossero state travolte dall’enorme quantitativo di neve e detriti. L’episodio drammatico è avvenuto intorno a mezzogiorno in un’area, quella tra il Toggia ed il Passo San Giacomo, che rientra nel territorio della provincia del Verbano Cusio Ossola.

Gli uomini del Soccorso alpino piemontese, intervenuti con l’elicottero, hanno però lavorato con molta difficoltà a causa delle avverse condizioni meteo ed in particolare del vento forte che ha reso le operazioni di ricerca e recupero tutt’altro che semplici. Le ricerche non si cono arrestate allo scopo di trovare la seconda persona coinvolta: non molto tempo dopo il recupero del primo corpo è stata trovata anche l’altra persona. Il bilancio è dunque di due vittime.