Un dramma si è consumato sulle vette svizzere del Cantone del Grigione. Un gruppo di scialpinisti è stato travolto da una valanga che si è staccata all’altezza del versante nord del Piz Grevasalvas. Due di loro hanno perso la vita, mentre un terzo è rimasto fortunatamente illeso.

Valanga in Svizzera: morti due scialpinisti

Stando a quanto si apprende, il distaccamento della valanga è avvenuto giovedì 7 dicembre, nella tarda mattinata. Le autorità – si legge da “Il Dolomiti” – hanno dichiarato che una lastra ghiacciata di neve ha investito il gruppo di scialpinisti che in quei momenti si trovavano su un pendio innevato. Immediato l’intervento dei soccorritori che sono stati impegnati in un’operazione di ricerca che è durata circa un’ora. Sull’accaduto la Polizia del Cantone con la Procura generale hanno aperto un fascicolo.

Chi sono i due scialpinisti che hanno perso la vita

Le due vittime che sono morte dopo essere state colpite dalla valanga avevano entrambe 42 anni. La prima è Fabio De Marco che viveva a Rezzago, in provincia di Como. Quest’ultimo era stato trovato in condizioni critiche e trasportato in ospedale dove ha combattuto tra la vita e la morte. Era stato trovato invece privo di vita Luca Laurin. L’uomo era iscritto al Cai e viveva a Lissone. La Scuola Alto Lario ha salutato così Fabio De Marco su Facebook: “Oggi è purtroppo mancato un nostro amico e collega istruttore: Fabio De Marco coinvolto in un incidente da valanga ieri al Grevasalvas. La Scuola Alto Lario tutta è vicina alla sua famiglia per la grave perdita”.