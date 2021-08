Valentino è morto dopo 23 anni di coma: aveva avuto un ictus dopo una partita di calcetto

Valentino Lubian, di Fontaniva, è morto dopo 23 anni di coma. Aveva avuto un ictus dopo una partita di calcetto con gli amici.

Valentino Lubian, di Fontaniva, è morto dopo 23 anni di coma. Aveva avuto un ictus dopo una partita di calcetto con gli amici. La sua famiglia gli è sempre stata accanto e si è occupata di lui con grande amore.

Morto dopo 23 anni di coma: la storia di Valentino Lubian

Domenica 8 agosto la vita di Valentino Lubian, di Fontaniva in provincia di Padova, si è spenta a causa di un arresto cardiaco. Erano 23 anni che i suoi genitori e la sua famiglia si occupavano di lui, con grande dedizione, mentre era in coma. Era un ragazzo dinamico, un grande lavoratore e appassionato di musica e di calcio. Era un operaio in fabbrica, che amava giocare a calcetto con i suoi amici.

Era legatissimo alla sua mamma Fernanda, a suo papà Cesare, al fratello Fabio e a alla sorella Monica. Lui era il più piccolo, quello che più attenzioni in assoluto. Aveva tutta la vita davanti, ma purtroppo 23 anni fa tutto è cambiato.

Morto dopo 23 anni di coma: cosa è accaduto

L’8 settembre 1998 Valentino aveva solo 26 anni. Dopo una partita di calcetto con gli amici, il gruppo si è ritrovato a passare del tempo insieme, come sempre.

In pochi istanti Valentino ha avuto un malore. Per diversi minuti il suo cervello non ha ricevuto ossigeno e questo ha causato una ipossia con danni irreversibili. “I sanitari ci avevano dato pochissime speranze di vita. Dopo una decina di giorni Valentino ha cominciato a respirare autonomamente ed è iniziata la ripresa, ma i danni dall’assenza di ossigeno hanno causato deficit irreversibili, la condizione era di stato vegetativo” ha spiegato la sorella Monica, ricordando quei momenti drammatici per la sua famiglia.

Morto dopo 23 anni di coma: la sua vita

Valentino ha perso completamente la sua autonomia e la sua vita è stata affidata ad altre persone. L’amore della sua mamma, del suo papà, di suo fratello e di sua sorella è stato immenso e tutta la sua famiglia si è sempre presa cura di lui. Al piano terra della loro casa a Fonaniva avevano allestito una stanza a misura per le necessità di Valentino. Accanto al suo letto hanno posizionato un altro letto per non lasciarlo mai da solo. La vita di tutti è stata stravolta, ma i genitori, che oggi hanno 82 e 86 anni, hanno aumentato il loro amore per il proprio figlio e non hanno mai smesso di stargli accanto, fino all’ultimo.