Un’intervista rivelatrice

Valeria Bruni Tedeschi, attrice e regista di fama, ha recentemente partecipato al programma Belve, dove ha condiviso dettagli inediti della sua vita personale e professionale. Durante la chiacchierata con la conduttrice Francesca Fagnani, Bruni Tedeschi ha affrontato temi delicati, dalle sue esperienze con le droghe alle tensioni familiari con la sorella Carla Bruni. La sua apertura ha sorpreso il pubblico, rivelando un lato vulnerabile e autentico dell’artista.

Confessioni sulle sostanze e la vita personale

Nel corso dell’intervista, l’attrice ha parlato senza filtri del suo passato con le sostanze stupefacenti. “Ho provato un po’ tutto”, ha dichiarato, menzionando esperienze con cocaina, eroina e MDMA. Tuttavia, ha anche sottolineato come queste esperienze non siano state continuative. “L’eroina è devastante”, ha affermato, raccontando di un fidanzato che ha perso la vita a causa della dipendenza. Questa confessione ha messo in luce non solo i rischi legati all’uso di droghe, ma anche l’importanza di riconoscere i propri limiti e le conseguenze delle proprie scelte.

Relazioni familiari e segreti svelati

Un altro tema centrale dell’intervista è stato il rapporto complesso tra Valeria e Carla Bruni. Le due sorelle hanno scoperto di avere padri diversi solo in età adulta, un segreto che ha segnato profondamente la loro relazione. “È stato uno shock”, ha raccontato Valeria, descrivendo come la rivelazione sia avvenuta in un momento di grande significato personale. La regista ha anche parlato delle critiche ricevute da Carla riguardo ai suoi film, che spesso toccano temi familiari. “Ho ferito persone facendo i miei film”, ha ammesso, evidenziando la difficoltà di bilanciare la propria arte con le emozioni altrui.

Ansia e superstizione: un momento surreale

Durante l’intervista, Bruni Tedeschi ha condiviso anche le sue strategie per gestire l’ansia, combinando la meditazione con l’uso di ansiolitici. “Leggo qualche pagina dei libri di Thich Nhat Hanh con un piccolo ansiolitico”, ha rivelato, mostrando un approccio pragmatico alla salute mentale. Tuttavia, il momento più memorabile è stato quando, in un attimo di vulnerabilità, l’attrice è andata in tilt, ridendo in modo irrefrenabile. Questo episodio ha lasciato la conduttrice e il pubblico sorpresi, dimostrando come anche le personalità più forti possano avere momenti di fragilità.