In tanti avevano sperato in una riappacificazione televisiva tra madre e figlia ma così non è stato e l’incontro tra Valeria Marini e la madre Gianna Orru negli studi di Domenica In non è finito nel migliore dei modi. Questo nonostante l’intervento di Mara Venier che ha tentato in ogni modo di convincere la Orru, ospite nel salotto televisivo di casa Rai, a tornare a parlare alla figlia Valeria Marini intervenuta a sorpresa.

A distanza di alcuni giorni la showgirl è tornata a parlare del rapporto ‘in sospeso’ con la madre fornendo, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, alcune nuove delucidazioni a riguardo.

Valeria Marini torna a parlare della mamma Gianna Orru

Anche se l’incontro televisivo non ha portato alla sperata riconciliazione Valeria Marini ha detto, nel corso dell’intervista, di essere se non altro contenta di averla potuta incontrare: “Sono stata felice di vederla e di accertarmi che era in salute”, ha spiegato fornendo poi alcune spiegazioni in merito ai possibili motivi dell’allontanamento.

“No, è ancora nello stato d’animo di non voler comunicare” ha confessato Valeria Marini in merito a Gianna Orru sottolineando che l’ha bloccata sul telefono e di non voler comunicare neanche con Claudia e Fabio, gli altri figli. Tutto sarebbe iniziato a seguito della truffa dei bitcoin subita dalla Orru: una vicenda che ha avuto conseguenze pesanti dal punto di vista dello stato d’animo, segnandola profondamente.

“Quell’esperienza ha intaccato la sua serenità un giorno dopo l’altro” ha raccontato Valeria Marini che l’ha sostenuta affidandole alla legale Laura Sgrò

“In coscienza ho fatto tutto quello che potevo” non fornendo dettagli in merito alle spese legali. “Queste cose non si dicono, le cose economiche per me non hanno importanza: quando c’è un problema si pensa solo a risolverlo”. La speranza per Valeria Marini è ora che le cose possano migliorare: “Mi è chiaro che quando una persona prova tanta rabbia, poi la scarica sulle persone alle quali vuole più bene”

Valeria Marini, le toccanti parole su mamma Gianna

La showgirl ha però ricordato che il silenzio nei momenti più importanti l’ha certamente ferita a cominciare dalla mancanza di una telefonata dopo la tentata aggressione che la Marini ha subito nell’androne del suo palazzo e non solo: “Il Natale per me è sacro perché vuol dire famiglia. Sono andata a casa sua, mi ha aperto dopo un’ora e mi ha detto cose irripetibili”. “Mia madre – ha concluso – è sempre stata solo molto protettiva. Purtroppo ha smesso di esserlo”.