Valerio Ciceroni muore in vacanza a Zanzibar. Al momento non sono chiare le cause del decesso, attivate le procedure per il rimpatrio

Valerio Ciceroni muore in vacanza a Zanzibar. Il trentunenne magazziniere originario di Fara in Sabina, nella provincia di Rieti, è scomparso prematuramente mentre si trovava nell’isola africana con la sua fidanzata.

Valerio Ciceroni muore in vacanza a Zanzibar: la ricostruzione degli eventi

Le circostanze del decesso non sono ancora state chiarite. Dalle prime ricostruzioni pare che Valerio, dopo aver accusato un malore, sia stato trasferito in un ospedale del luogo, da cui purtroppo, non è più uscito. I genitori del ragazzo, venuti a sapere dell’accaduto da una telefonata ricevuta la mattina del 24 ottobre, ora chiedono chiarezza.

Valerio Ciceroni muore in vacanza a Zanzibar: il lavoro della Farnesina

La Farnesina (attualmente al lavoro anche sul trasferimento di Chico Forti) si è immediatamente messa in contatto con le autorità africane per provare a ricostruire con esattezza gli accadimenti.

Sarà importante anche la testimonianza della fidanzata di Valerio, che si troverebbe attualmente ancora in Tanzania.

Valerio Ciceroni muore in vacanza a Zanzibar: il cordoglio della comunità di Rieti

Valerio era una persona conosciuta e stimata nella comunità di Rieti. Era stato capitano della squadra di calcio della Passo Corese che tramite un commovente post su Facebook ci ha tenuto a dargli l’ultimo saluto: “La S.S Passo Corese si stringe in un lungo abbraccio con la famiglia Ciceroni per la tragica scomparsa di Valerio.

Coresino, calciatore, capitano e bandiera della nostra squadra. Ciao Vale!”. Si unisce al cordoglio anche il sindaco di Fara in Sabina, Roberta Cuneo: “È un giorno che non avremmo mai voluto vivere, perdere prematuramente un giovane ragazzo che da sempre, con la sua famiglia, ha mostrato amore per la sua terra. Un forte abbraccio alla famiglia da tutta la comunità. Valerio lascia la fidanzata, i genitori e un fratello gemello.