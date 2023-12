A pochi giorni di distanza dalla morte di Vanessa Ballan sono arrivate le parole amare del compagno Nicola Scapinello che ha rivendicato la paternità del bambino che Vanessa portava in grembo: “Volevamo questo secondo figlio con tutto il nostro amore, lo abbiamo cercato ed era arrivato. Qualsiasi illazione su chi fosse il padre è infondata e cattiva nei confronti di lei che non c’è più. Io amavo Vanessa al di là di tutto”, sono state le parole dell’uomo riportate dal Quotidiano Nazionale.

Vanessa Ballan, le parole del compagno: “Io la amavo”

Era il 26 ottobre del 2023 quando Vanessa si era recata dai carabinieri con il suo compagno Nicola per denunciare Fandaj Bujar, l’uomo kosovaro che è stato arrestato poi per l’omicidio della giovane. Stando a quanto si apprende, tuttavia, Vanessa aveva sporto una precedente denuncia nel 2021 nei confronti di un altro uomo conosciuto sempre nel supermercato. Nei confronti di quest’ultimo era stata ritirata la denuncia durante l’udienza preliminare, interrompendo di fatto l’iter processuale.

Il risultato dell’autopsia

Nel frattempo, dal risultato dell’autopsia eseguito sul cadavere di Vanessa è stato rilevato che l’assassino ha ucciso la ragazza colpendola mortalmente con otto coltellate inferte sul torace. Il procuratore Marco Martani – interpellato dal quotidiano “La Repubblica” – ha spiegato che potrebbe essere necessario qualche giorno in più per stabilire con certezza la paternità del bimbo del quale la ragazza era in attesa: “È un particolare che nell’indagine ha la sua importanza e per questo sarà chiarito”, è ciò che è stato precisato.