Vannacci a teatro: remigrazione, libro e dibattito senza filtri

Al Teatro Verdi di Montecatini Terme prende forma un appuntamento che unisce politica, cultura e spettacolo: il generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale e parlamentare europeo, presenta sul palco un progetto legato al suo libro Il mondo al Contrario. L’evento viene descritto come una sorta di “atto secondo” della sua comparsa pubblica: non una conferenza tradizionale, ma una performance pensata per comunicare idee politiche attraverso il linguaggio teatrale, con l’intento dichiarato di affrontare il tema della remigrazione e di confrontarsi con il pubblico senza filtri.

Vannacci sottolinea con franchezza la novità personale della scelta: non si considera un attore e affronta la scena per la prima volta con la volontà di spiegare concetti politici in modo diretto e accessibile. Lo spettacolo nasce come prosecuzione del lavoro sul libro e come strumento per sfatare quelli che definisce miti veicolati da una certa parte della politica. L’obiettivo è restituire alla parola pubblica la responsabilità del discorso e offrire al pubblico la libertà di riflettere e giudicare, sfruttando il teatro come luogo di incontro tra idee e cittadini.

L’idea del palco come agorà

Per Vannacci il teatro ha un valore civile: è un luogo in cui le opinioni possono essere ascoltate senza mediazioni e dove il confronto diventa immediato. Portare in scena temi di politica significa, nella sua visione, restituire al linguaggio la capacità di responsabilizzare chi parla e chi ascolta. Il progetto prende la forma di uno spettacolo che non pretende di sostituirsi al dibattito istituzionale, ma che cerca di integrarlo offrendo una narrazione alternativa, più diretta e concentrata sulla remigrazione come nodo centrale. In questo contesto il pubblico è chiamato non solo a ricevere contenuti, ma a partecipare a una riflessione critica.

Un debutto consapevole

Pur non essendo un professionista della scena, Vannacci accetta il rischio della rappresentazione pubblica per trasmettere messaggi che ritiene importanti. Il riferimento al libro Il mondo al Contrario serve da guida tematica: la messinscena vuole sviluppare i punti cardine dell’opera, offrendo esempi e argomentazioni pensate per smontare stereotipi. L’approccio scelto è volutamente semplice: linguaggio chiaro, immagini teatrali e argomenti concreti per spiegare cosa intende per remigrazione e per rendere comprensibile al pubblico la visione politica che sostiene.

Definizione e dati: cosa intende Vannacci per remigrazione

Nel discorso pubblico Vannacci distingue tra principi e strumenti: le virtù, l’identità, le tradizioni, l’amore, la libertà e l’eccellenza sono per lui principi fondamentali, mentre la remigrazione è concepita come uno strumento per difenderli. Con chiarezza definisce la remigrazione come il processo per cui, partendo dal paese di immigrazione, le persone fanno ritorno volontario nei paesi di origine, e cita dati che secondo la sua interpretazione mostrano tendenze di ritorno già osservate in contesti internazionali.

Esempi internazionali e aspettative

Nel raccontare casi oltre confine Vannacci porta l’esempio degli Stati Uniti: «da quando c’è Trump», afferma, «circa 2 milioni di persone sono rientrate nei paesi di origine, di cui 1,5 milioni volontariamente», un dato che interpreta come indicativo della forza di processi di ritorno volontario. A partire da questa osservazione, esprime la convinzione che fenomeni simili, pur con le dovute proporzioni, possano manifestarsi anche in Europa e in Italia, soprattutto se accompagnati da politiche che favoriscano il ritorno volontario e la gestione ordinata dei flussi.

Politica e proposta parlamentare

Sul piano istituzionale Vannacci ricorda l’impegno parlamentare a sostegno di un’iniziativa di legge popolare in materia di remigrazione, definita come un tentativo di dare voce alla volontà dei cittadini: un progetto «dal basso» che mirava a tradurre in norma la proposta popolare. Secondo il suo racconto, questa iniziativa è stata ostacolata da atti che egli considera antidemocratici, impedendo così l’approdo al confronto legislativo pieno. Per Vannacci quel tentativo rappresentava l’espressione massima della democrazia partecipativa, e il suo blocco costituisce un elemento di critica verso l’attuale gestione del dibattito pubblico.

In chiusura, la scelta di portare Il mondo al Contrario – Remigrazione su un palcoscenico vuole essere un invito al ragionamento: il teatro diventa uno spazio di responsabilità per la parola e di libertà per il giudizio del pubblico. L’evento a Montecatini Terme si propone come un momento di confronto diretto dove idee controverse possono essere spiegate, ascoltate e messe alla prova, lasciando agli spettatori la possibilità di formarsi una valutazione autonoma.