Vannacci lascia la Lega, Matteo Salvini rompe il silenzio: “Deluso e amareggiato”

L’addio di Roberto Vannacci alla Lega segna un cambio di passo nel panorama politico italiano. Dopo mesi di tensioni e polemiche interne, l’ex generale lascia il Carroccio per fondare Futuro Nazionale, un progetto personale che punta a una destra identitaria e “vitale”, mentre Matteo Salvini esprime delusione e sottolinea il valore della lealtà all’interno del partito.

L’addio di Vannacci alla Lega: fine di un percorso turbolento

Dopo ore di indiscrezioni e tensioni interne, Roberto Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega, chiudendo un capitolo che aveva visto l’ex generale come figura di spicco del partito. Voluto da Matteo Salvini nonostante le perplessità di alcuni dirigenti, Vannacci era stato accolto nel Carroccio in un momento in cui “aveva tutti contro: grandi giornali, opinionisti, politici, sinistra e benpensanti”, come ha ricordato lo stesso leader leghista.

Subito dopo l’addio, Vannacci ha dato vita al suo nuovo progetto politico, Futuro Nazionale, un partito che dichiara di voler rappresentare una destra “vitale”, non moderata e fondata su valori chiari e non negoziabili. Il simbolo, con una fiamma tricolore, e il programma si rifanno all’acronimo VITALE: Virtù, Identità, Tradizioni, Amore, Libertà, Eccellenza ed Entusiasmo.

“Il mio impegno – da sempre – è quello di cambiare l’Italia. Farla tornare un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo. Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci”, scrive sui social. “Proseguo per la mia strada da solo, con tutti quelli che inseguono il sogno di lasciare ai propri figli un Paese migliore di quello che loro stessi hanno ricevuto dai propri genitori. Da oggi Futuro Nazionale è una realtà“, ha annunciato.

L’ex generale ha delineato una visione centrata sulla sovranità nazionale, la tutela dei confini, le tradizioni culturali e familiari, la difesa della proprietà e dell’impresa italiana, e un patriottismo attivo: “Inseguiamo un sogno e andiamo lontano… l’Italia è la nostra Patria: ben delimitata da confini che devono essere protetti e difesi”. Vannacci ha inoltre chiarito che Futuro Nazionale si propone come interlocutore serio del centrodestra e come alternativa alla sinistra, descrivendo il partito come “coerente, orgoglioso, fiero, che guarda avanti, che parla la lingua della gente comune e che vivrà tra la gente comune”.

Vannacci lascia la Lega, Matteo Salvini rompe il silenzio: “Deluso e amareggiato”

Matteo Salvini ha commentato con amarezza la decisione di Vannacci, sottolineando il valore dell’accoglienza che la Lega aveva riservato all’ex generale in un momento di isolamento:

“Arrabbiato? No. Deluso e amareggiato. Abbiamo spalancato le porte di tutte le nostre sedi e di Pontida, tanto a lui quanto ai suoi collaboratori più stretti. Gli abbiamo offerto l’opportunità di essere candidato con noi in ogni collegio alle elezioni europee, io come tanti altri leghisti l’ho votato e fatto votare, lo abbiamo proposto come vicepresidente del gruppo dei Patrioti in Europa, lo abbiamo nominato vicesegretario del nostro partito”.

Salvini ha anche puntualizzato che far parte di un partito significa impegno e lealtà: “Far parte di una comunità, di una famiglia, non significa solo ricevere… è soprattutto lavoro, costruzione, sacrificio e, prima di tutto, lealtà”. Nonostante l’uscita dell’ex generale, il segretario ha ribadito la determinazione della Lega a proseguire il proprio cammino: “Dispiace umanamente prima ancora che politicamente, ma andiamo avanti tranquilli per la nostra strada. Gli uomini passano, le idee restano”.