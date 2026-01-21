Veganuary, la nutrizionista: "Un mese di dieta vegana ben pianificata porta grandi benefici"

Roma, 21 gen. (Adnkronos Salute) – Per celebrare il Veganuary, che ogni anno invita le persone a provare una dieta 'plant-based' per il mese di gennaio, Deliveroo condivide alcuni dati che mostrano come questa dieta sia una scelta sempre più amata dagli italiani. Secondo Deliveroo, nel corso del 2025 si è registrato in tutto il Paese un aumento percentuale dell'80% negli ordini di pietanze vegane, ma ciò che sorprende sono i dati di crescita in alcune aree con una tradizione culinaria fortemente basata sul consumo di carne e pesce.

In particolare: Genova registra una crescita degli ordini vegani di oltre il 570%; Bologna registra un aumento del 200%; Sassari di oltre il 290%; Cagliari di oltre il 110%; Napoli di circa il 50%.

In tutta Italia richiesta e offerta di alternative plant-based sono in continuo aumento, con piatti che spesso consentono di fare pasti sia sostenibili che salutari. Ma come incide la dieta vegana, anche soltanto per il mese di gennaio, sul nostro corpo? Come può aiutare il food delivery a seguire questo tipo di alimentazione? Risponde Francesca La Farina, nutrizionista specializzata in dieta vegana. "Con un mese di dieta vegana ben pianificata si possono ottenere molti benefici per l'organismo come: il miglioramento della salute del microbiota intestinale grazie alla maggiore assunzione di fibre; il miglioramento del sistema cardiovascolare (riduzione di colesterolo e trigliceridi) attraverso la riduzione dei grassi saturi di cui è più ricca la carne; il detox dell'organismo dalle tossine accumulate con una dieta a base di carne; controllo migliore del peso corporeo”.

"Oggi il delivery può essere un alleato per seguire la dieta vegana. Esempi di menù facili da ordinare potrebbero essere i piatti unici come i pokè bowls vegani a base di cereali integrali o pseudocereali (più ricchi in proteine) come la quinoa, legumi, avocado e verdure oppure piadine, burritos, tortilla con hummus di ceci o tofu, guacamole e verdure, panini con falafel di ceci o polpette alla zucca e piselli e verdure – indica La Farina – Anche sui dolci le idee per il delivery sono ricchissime: dal golden milk al porridge di avena al cacao, frutta fresca e burro di arachidi, oppure il babka alla crema di nocciole e il più classico apple pie con gelato alla vaniglia".

Alimentazione plant-based e massa muscolare: il grande pregiudizio. "Essere vegani e desiderare di aumentare la massa magra è un obiettivo assolutamente realizzabile – precisa la nutrizionista – come dimostrano famosi atleti con una dieta vegana come Novak Djokovic, Venus e Serena Williams o il rugbista italiano Mirco Bergamasco. L'importante è non far mai mancare nella propria alimentazione i legumi, i loro derivati ad esempio tempeh, tofu, hummus, il seitan, gli pseudo cereali come quinoa, amaranto e grano saraceno, frutta secca come mandorle, noci, nocciole, arachidi".