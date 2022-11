Un ferry boat è andato a scontrarsi contro un vaporetto nelle acque di Venezia.

L’incidente è avvenuto probabilmente a causa della scarsa visibilità dovuta alla nebbia. Una persona è rimasta ferita.

Venezia, scontro tra vaporetto e ferry boat: almeno un ferito

Questa mattina un ferry boat di linea si è scontrato contro un vaporetto a Venezia. L’incidente nautico è avvenuto, probabilmente, per via della scarsa visibilità causata dalla fitta nebbia. Secondo le testimonianze dei presenti, sul vaporetto, che è rimasto pesantemente danneggiato, erano presenti sei persone, una delle quali è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale.

Sempre nella mattinata di oggi, una vigorosa frenata di un comandante della linea 2, diretta a San Marco, ha impedito che un altro vaporetto andasse a scontrarsi contro un mezzo di Alilaguna, in navigazione lungo il Canale della Giudecca.