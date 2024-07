Un gruppo di migranti si erano nascosti in un tir per oltrepassare la frontiera a Ventimiglia: presi a frustate

Un gruppo di migranti sono stati sorpresi e presi a frustate da un camionista a Ventimiglia: è quanto si vede in un video, diventato virale in queste ore, che sarebbe stato girato con un cellulare all’interno dell’autoporto della città ligure di confine, dove sostano i tir prima di mettersi in viaggio per superare la frontiera Italia-Francia.

Il video delle frustate

L’azione dell’uomo è stata immortalata in un video pubblicato su Facebook e diventato in poche ore virale. Nelle immagini si vede il camionista urlare per far scendere le persone, perlopiù donne. Alcune riescono a fuggire evitando i colpi, altre, invece, finiscono sotto le frustate.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX le giovani sarebbero di nazionalità eritrea, accolte la sera precedente al 15 luglio presso la Caritas Intemelia del paese ligure.

Le parole della responsabile della Caritas Intemelia

Serena Regazzoni, responsabile dell’area immigrazione Caritas Intemelia, ha affermato:

“Sono immagini che fanno impressione, fanno male. Da un paio di giorni notiamo più passaggi di persone in viaggio: minori, donne molto giovani. La mancanza di un campo di accoglienza continua a essere un vuoto incolmabile”.

Le indagini delle forze dell’ordine

Accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine. Si cerca il camionista responsabile di quanto accaduto: stando a quanto riportato dai media locali l’uomo potrebbe essere ungherese.