Vesciche alle dita dei piedi: cause, rimedi naturali e prevenzione per capire perché compaiono e come trattarle

I piedi sono una parte del corpo delicata che richiede attenzione e cura. Non di rado infatti su di essi possono formarsi delle fastidiose bolle. Queste vesciche alle dita dei piedi sono in realtà delle lesioni, a carico dell’epidermide, contenenti siero, che si formano a seguito di un’infiammazione della parte superficiale della pelle. Solitamente possono presentarsi sul tallone, sotto i piedi o sulle dita.

Questa specie di bolle d’acqua sulla pelle dei piedi sono la conseguenza di una lesione. A determinare questo fenomeno che provoca dolore e bruciore ci sono varie cause, che a volte possono rendere difficile il camminare.

Vesciche alle dita dei piedi: cause

Le vesciche alle dita dei piedi possono subentrare dopo un’infezione, un’allergia, un eczema, a seguito di ustioni, scottature, pressioni o sfregamenti del piede sulla scarpa. Tali vesciche si formano particolarmente in estate quando la pelle è maggiormente umida e le temperature sono più elevate. Inoltre le scarpe stesse possono causare questo problema o perché strette e scomode o perché con tacchi alti. Non sono però solo le scarpe chiuse o con i tacchi ad essere responsabili di questo problema, ma sovente anche le infradito o i sandali possono causare la formazione di vesciche. Risultano più esposti coloro che camminano molto o praticano sport, soprattutto chi corre a lungo come i maratoneti. Non a caso, il piede d’atleta presenta spesso anche vesciche.

Vesciche alle dita dei piedi: alcuni rimedi utili

Accanto alle creme specifiche, si possono utilizzare metodi naturali. Tra i più diffusi, un pediluvio con acqua e sale o acqua e bicarbonato: soluzioni che possono bruciare un po’, ma aiutano a ridurre l’infezione e favorire una guarigione più rapida. Con acqua e bicarbonato si può perfino creare un composto da applicare direttamente sulla zona dolente. Altri rimedi includono pediluvi al rosmarino, seguiti dall’immersione dei piedi in acqua, bicarbonato e acqua ossigenata. Sono utili anche sostanze antinfiammatorie naturali come gel di aloe vera, aceto di mele (diluito con acqua in parti uguali) e tea tree oil (diluito con olio vegetale), tutti da applicare più volte al giorno. Un efficace antibiotico naturale è l’aglio, da tritare, racchiudere in una garza e lasciare agire per almeno mezz’ora sulla vescica. Tra gli antinfiammatori, indicati anche camomilla e calendula.

Vesciche ai piedi: come prevenirle

La prevenzione passa da scarpe comode, traspiranti e della giusta misura, calze di cotone senza cuciture e perfetta igiene quotidiana dei piedi, asciugandoli sempre con cura dopo il lavaggio.

In alcuni casi, però, i rimedi naturali non bastano: se nella vescica compare sangue oltre al liquido, è opportuno rivolgersi a un podologo o al medico di fiducia. Le vesciche non vanno mai bucate né va rimossa la pelle che le ricopre, perché entrambe le azioni favoriscono infezioni batteriche nella zona priva di protezione. Per proteggere l’area interessata si può usare un cerotto specifico che eviti ulteriori pressioni e sfregamenti. E se il camminare è doloroso, meglio sospendere finché la pelle non guarisce spontaneamente.