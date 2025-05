Donna incinta si reca al pronto soccorso per l'assenza di movimenti fetali. Dopo la notizia della morte del bambino, le sue condizioni sono peggiorate. In corso un'inchiesta.

Una tragedia sconvolge la comunità di Vibo Valentia, dove ieri mattina una donna incinta ha vissuto un dramma impensabile. Dopo essersi recata al pronto soccorso per l’assenza di movimenti fetali, la situazione è rapidamente precipitata. Nonostante ogni tentativo di intervento, la donna ha perso il bambino, e poco dopo anche le sue condizioni si sono aggravate.

Un’inchiesta è stata avviata per chiarire la dinamica dell’accaduto e fare luce su quanto avvenuto.

Tragico destino all’ospedale di Vibo Valentia: donna incinta perde la vita insieme al feto

All’ospedale di Vibo Valentia è deceduta una donna di 32 anni, Martina Piserà, insieme al bambino che portava in grembo da 7 mesi. La Procura ha avviato un’inchiesta sul caso. La donna sarebbe morta per arresto cardiaco nel reparto di Ginecologia, dopo essere stata trasferita dal Pronto soccorso, a seguito della morte del feto.

Si era presentata in ospedale all’alba, lamentando l’assenza dei movimenti fetali. I medici hanno confermato che il bambino era già deceduto e, sebbene la donna fosse in condizioni stabili ma emotivamente scossa, è stata portata in Ginecologia.

I medici stavano valutando se procedere con un cesareo o un’induzione al parto quando, improvvisamente, la situazione è peggiorata con l’insorgere dell’arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimazione, la 32enne non ce l’ha fatta.

Nel frattempo la famiglia della giovane ha nominato un legale di fiducia, l’avvocato Vincenzo Belvedere del foro di Cosenza:

“Sono stato contattato ieri mattina dalla famiglia evidentemente sconvolta per il tragico evento. Non ho molte notizie rispetto a quanto già trapelato dagli organi di informazione. Questa mattina si dovrebbe svolgere l’autopsia. Come primo atto provvederemo a nominare un consulente di parte che affiancherà il consulente del Pubblico Ministero per prendere parte all’esame autoptico e stabilire le cause del decesso. Proveremo a ricostruire tutte le fasi che hanno determinato il decesso della donna”, come riportato da LaC News24.

La 32enne, secondo quanto raccontato dai familiari, si era recata diverse volte al pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino, almeno quattro volte nelle ultime settimane, a causa di intensi dolori al petto. L’ultima visita risale a quella notte, intorno alle 5, e la sua morte è avvenuta verso le 7 del mattino.

Donna incinta perde la vita insieme al feto: aperta un’inchiesta

La vicenda ha inevitabilmente portato all’apertura di un’inchiesta da parte della Procura, alla quale si potrebbe affiancare un’indagine interna da parte della struttura commissariale che sovraintende l’Azienda sanitaria provinciale. La Procura di Vibo Valentia ha subito avviato un’indagine, disponendo il sequestro della salma e l’acquisizione della cartella clinica.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri del Reparto operativo di Vibo, mentre anche la struttura commissariale dell’Asp locale sta conducendo i suoi accertamenti.