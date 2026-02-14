Home > Cronaca > vicino di casa accusato di aver ucciso un ultrà della Lazio dopo una lite

Una discussione per motivi di lavoro sfocia in una tragedia: un ultrà della Lazio viene accoltellato a Viterbo dal vicino e amico. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica.

Un episodio di violenza domestica ha scosso il quartiere Santa Lucia di Viterbo: un uomo conosciuto nell’ambiente delle tifoserie è stato trovato gravemente ferito all’interno di un appartamento dopo una discussione degenerata. Le prime ricostruzioni indicano che la vicenda è nata da contrasti personali e professionali tra le parti coinvolte, culminati in un episodio letale.

Secondo quanto emerso, la vittima e l’indagato si conoscevano bene: oltre a essere vicini di casa erano anche amici e colleghi. La discussione, iniziata in mattinata, sarebbe proseguita fino alla sera di venerdì 13 febbraio, quando la lite ha subito un’escalation culminata in un’aggressione con arma da taglio.

I fatti ricostruiti dalla polizia

Le autorità hanno rilevato che l’aggressore ha inferto numerosi fendenti alla vittima: le fonti parlano di un numero variabile di coltellate, concentrate al corpo e al volto. Il luogo del delitto è un appartamento in via Strada Santa Barbara, dove gli agenti hanno trovato il ferito in condizioni critiche sul pavimento e un coltello ancora sporco di sangue sul tavolo accanto al corpo. Subito dopo l’aggressione, sarebbe stato lo stesso presunto