Luciano Ligabue torna live da aprile con un tour europeo

Reggio Emilia, 24 gen. (askanews) – E’ proprio il Liga a dare l’annuncio. In attesa di “30 anni in un giorno”, l evento live in data unica il 12 settembre alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo), che ha già registrato il sold out con 100.000 biglietti venduti, Luciano Ligabue da aprile tornerà a esibirsi nelle principali città europee con il tour “EUROPE 2020”.

Prima tappa sarà quella del 23 aprile alla Melkweg di Amsterdam a cui seguiranno Londra (il 26 aprile allo Shepherd’s Bush Empire), Parigi (il 28 aprile al Bataclan), Bruxelles (l 1 maggio al Cirque Royal), Monaco di Baviera (il 5 maggio alla Muffathalle), Stoccarda (il 7 maggio al LKA Longhorn) e a Barcellona (il 9 maggio al Razzmatazz).

Inoltre, il 19 luglio Ligabue si esibirà a Locarno in occasione del Moon & Stars Festival 2020.

Queste 8 date saranno gli unici appuntamenti live di Luciano Ligabue prima di “30 anni in un giorno”, uno degli eventi più attesi dell anno con cui il rocker celebrerà 30 anni di straordinaria carriera e inaugurerà la RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo), uno spazio totalmente nuovo e creato rigorosamente ad hoc per la musica con una capienza di massimo 100.000 spettatori e una pendenza del 5% per garantire una visuale e un acustica ottimali.

Non poteva che essere il Campovolo ad incorniciare questo evento con cui Luciano Ligabue festeggerà i 30 anni di una carriera, iniziata nel 1990 con l album omonimo, un luogo che negli anni lo ha visto protagonista, più volte, con concerti entrati a pieno titolo nella memoria collettiva della grande musica live italiana.