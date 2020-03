Coronavirus, Spadafora: manifestazioni sportive a porte chiuse

Roma, 4 mar. (askanews) – “Si va verso la possibilità di organizzare eventi e manifestazioni sportivi esclusivamente a porte chiuse, dando indicazioni ben precise anche rispetto alla prevenzione sanitaria che deve riguardare le stesse squadre e gli staff che vanno all’interno degli stadi, benché a porte chiuse. Ma soprattutto si precisa in maniera ulteriore sia la parte agonistica e soprattutto come e dove possibile continuare a svolgere sport di base per tutti”. Lo ha annunciato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora al question time alla Camera.