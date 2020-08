Usa 2020, Joe Biden sceglie Kamala Harris come sua vice

Milano, 11 ago. (askanews) – Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha scelto Kamala Devi Harris come sua vice per la corsa alle presidenziali degli Stati Uniti del 3 novembre prossimo. La 55enne Harris, è una delle due senatrici per lo Stato della California ed è la prima donna afroamericana ad essere indicata per la vice presidenza.

“Ho il grande onore di annunciare che ho scelto Kamala Harris, una combattente coraggiosa e uno dei migliori servitori dello Stato”. Ha annunciato via Twitter il candidato democratico alla presidenza Usa, ricordando in un successivo cinguettio: “Quando Kamala era procuratore generale, ha lavorato a stretto contatto con Beau (il figlio di Biden, morto nel 2015 per un cancro al cervello, ndr). Li ho osservati mentre affrontavano le grandi banche, tutelavano i lavoratori e proteggevano donne e bambini dagli abusi. Ero orgoglioso allora e sono orgoglioso ora di averla come partner in questa campagna”.

“Slow Joe and Phony Kamala, perfect together, wrong for America (Il lento Joe e la falsa Kamala, perfetti insieme, sbagliati per l’America, ndr)”. Immediata la replica di Donald Trump, alla nomina di Kamala Harris da parte del suo rivale. Il presidente degli Stati Uniti ha infatti postato sul suo profilo Twitter un video di 30 secondi in cui attacca la neocandidata alla vicepresidenza come esponente della “sinistra radicale” che ha in progetto di “aumentare le tasse di miliardi di dollari”.