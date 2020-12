Sorpresa a New York: una balena spunta nel fiume Hudson

Milano, 10 dic. (askanews) – Sorpresa nel fiume Hudson: una balena nuota sotto la Statua della Libertà a New York. Dopo un paio di avvistamenti il grande mammifero è stato ripreso da diversi video. Secondo gli esperti stava migrando verso Sud ma si è fermato per una scorta supplementare di cibo.

Allerta per le barche che solcano il fiume, devono stare attente a non avvicinarsi troppo per non rischiare di ferirla. Non è la prima volta che una balena decide di farsi una nuotata con vista sulla Grande Mela. Già nel 2016 un’altra balena venne avvistata. Rimase a nuotare nel fiume per una settimana.