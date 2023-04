Villafranca, incidente tra due auto: ci sono tre feriti gravi

Terribile incidente a VIllafranca, dove due automobili si sono scontrate frontalmente: tre feriti gravi ricoverati in ospedale

Le strade di Villafranca sono state teatro, nella giornata di ieri, di un terribile incidente che ha messo in serio pericolo la vita di tre persone. Due automobili si sono scontrate frontalmente.

Incidente Villafranca, scontro tra automobili: 3 feriti in codice rosso

Erano circa le ore 18:30 del pomeriggio di ieri, domenica 16 Aprile, quando due automobili, per cause ancora da accertare, sono andate a collidere frontalmente a Villafranca (Asti). L’incidente è avvenuto all’altezza di regione Case Bruciate. I due mezzi, una Fiat Panda ed una Fiat 500 si sono scontrate con grande violenza, causando tre feriti gravi.

L’arrivo de soccorsi e il trasporto in ospedale

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco del comando di Asti, che si sono occupati di estrarre le persone dalle lamiere delle automobili coinvolte, e i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. I medici del 118, invece, hanno apportato le prime cure sul posto ai feriti per poi trasportarli in ambulanza presso l’ospedale di Asti. Tutte e tre le persone coinvolte sono ricoverate in codice rosso (massima gravità) e le loro condizioni di salute sono definite dai medici ‘critiche‘.