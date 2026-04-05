Un’esplosione violentissima, poi un incendio e parte di un appartamento letteralmente sfondata dalla violenza della deflagrazione. Un vero e proprio incubo nel giorno di Pasqua quello vissuto dai proprietari di un’abitazione a Trieste, fortunatamente non in casa quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenute con la massima urgenza tre squadre dei vigili del fuoco provenienti dal locale comando. Gli ultimi aggiornamenti.

Esplosione violentissima in un appartamento: sfondati facciata e tetto

Il grave incidente è avvenuto in via Baiamonti: qui la maggior parte dei residenti ha udito una tremenda esplosione verificatasi all’improvviso, presumibilmente, all’interno di un appartamento successivamente interessato da un incendio. Allo scopo di spegnere il rogo nel minor tempo possibile sono intervenuti, con un’autoscala ed un’autobotte, numerosi pompieri provenienti sia dalla sede centrale di Trieste che dal distaccamento di Muggia e di Opicina.

Al loro arrivo si sono trovati davanti ad un edificio con parte della facciata scomparsa e le fiamme che fuoriuscivano dall’abitazione. Subito hanno dunque avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme e l’attività di ricerca di eventuali dispersi. Fortunatamente al momento della deflagrazione, sulle cui cause è stata avviata un’indagine, non era presente nessuno dentro la casa. I danni sono però notevoli e l’appartamento risulta inagibile. Sul posto sono arrivati anche Polizia Locale, Carabinieri e personale sanitario. Nessuno è rimasto ferito ma tanta è stata la paura da parte dei vicini di casa e delle persone che vivono nell’area.