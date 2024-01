La ragazza ha raccontato la violenza ai genitori, che l'hanno trovata in evidente stato di shock

La ragazza è tornata a casa sotto shock, dopo una festa di Capodanno trascorsa a Marina di Massa.

Violentata alla festa di Capodanno: la denuncia

Una volta rincasata la 15enne ha raccontato tutto ai genitori, che l’hanno accompagnata in una struttura sanitaria della Provincia di La Spezia. Una volta arrivata in ospedale è scattato subito il Codice rosa, dedicato alle vittime di abusi. La ragazza ha quindi denunciato la violenza, che si sarebbe consumata la notte del 31 dicembre sulla spiaggia, dopo i festeggiamenti di Capodanno. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

Il racconto della vittima

L’adolescente ha raccontato agli inquirenti ciò che era successo quella sera, dopo essere uscita dal locale in cui si era recata in compagnia di alcune amiche. Secondo la versione della giovane vittima, riportata da Il Tirreno, questa avrebbe incontrato alcuni ragazzi più grandi durante la festa, per poi allontani con loro e le amiche sulla spiaggia. Il presunto stupro sarebbe avvenuto poco dopo, quando è rimasta da sola con uno dei giovani. Le indagini dei carabinieri si stanno ora concentrando sulla dinamica della violenza, analizzando soprattutto le telecamere di sicurezza presenti nel locale e nei pressi della spiaggia.

L’ennesimo caso di violenza

La vicenda della 15enne ligure è solo l’ennesimo caso di stupro denunciato la notte di Capodanno. A Milano una ragazza di 20 anni ha dichiarato ai carabinieri di essere stata drogata e violentata quella stessa sera. La giovane ha affermato di aver conosciuto un ragazzo nel locale dove stava festeggiando e di essersi svegliata la mattina dopo nella sua stanza di albergo in compagnia di quest’ultimo, senza ricordarsi nulla. Le indagini sono state affidate ai carabinieri del Nucleo radiomobile e della compagnia di Milano Porta Magenta