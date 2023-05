Orrore in via Padova nel capoluogo lombardo dove una donna è stata violentata da uno sconosciuto nel bagno di una discoteca: a Milano i carabinieri stanno setacciando le immagini delle telecamere di sorveglianza del locale dopo il nuovo caso di stupro che va a fare tristissima somma con l’ultimo avvenuto in stazione centrale. Da quanto s apprende una donna di 31 anni ha raccontato di essere stata violentata da uno sconosciuto nel bagno di una discoteca in via Padova.

Violentata nel bagno di una discoteca a Milano

Secondo quel racconto la vittima stava trascorrendo la serata con un gruppo di amici quando è avvenuto il terribile crimine. Sempre da quanto si apprende sui media la 31enne sarebbe stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata alla clinica Mangiagalli. La donna è un’impiegata che vive nell’hinterland ed ha subito un fortissimo trauma emotivo. La donna ha raccontato ai carabinieri la vicenda ma pare che non sia riuscita a dare una descrizione completa del suo offender.

Il terribile racconto di quei minuti ai carabinieri

Secondo quanto riporta il Corriere Milano la 31enne era intenta a ballare con gli amici quando “a un certo punto si è distaccata dal gruppo per andare in bagno. Qui uno sconosciuto l’ha aggredita e violentata. All’interno del locale non ci sono telecamere ma gli inquirenti hanno sequestrato i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso la fuga del violentatore”.