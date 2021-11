Violenza su donne: Caf Cia, donne punto riferimento nell'assistenza fiscale in Italia

Roma, 25 nov. (Labitalia) – "In occasione delle giornata internazionale per il contrasto alla violenza femminile, la nostra organizzazione testimonia il costante impegno contro ogni forma di violenza verso le donne. Un principio irrinunciabile per il mondo dell’assistenza fiscale che conta sul 93% di personale al femminile.

Senza dimenticare che la metà dei nostri utenti è rappresentato da madri, lavoratrici, cittadine che quotidianamente si avvalgono dei centri di assistenza fiscale sparsi in tutta Italia". E’ il commento del presidente dei centri di assistenza fiscale Caf Cia, Alessandro Mastrocinque.