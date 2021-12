Virginia Bocelli scherza con il Presidente Biden

Washington, 23 dic. (askanews) – Andrea e Matteo Bocelli, ospiti della Casa Bianca per l’annuale concerto di Natale organizzato dalla PBS, si sono esibiti davanti al Presidente Biden e alla First Lady Jill sulle note di “Cantique de Noel – Oh holy night”. Una performance che ha entusiasmato ed emozionato la coppia presidenziale e un’occasione per la famiglia Bocelli per trascorrere del tempo insieme ai Biden.

Le foto scattate durante il loro lungo incontro, ritraggono le due famiglie in pose ufficiali e mostrano anche i momenti meno ‘istituzionali’ della giornata, come le firme lasciate da Andrea e Matteo Bocelli sulla chitarra regalata al Presidente Americano, e i giochi della piccola Virginia nello Studio Ovale.

Una foto in particolare ha ricordato uno scatto famoso del 1963, quello che ritraeva il presidente Kennedy al lavoro nello studio presidenziale mentre il figlio John John giocava sotto la sua scrivania.