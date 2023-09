In India cresce la paura per il virus Nipah. Le scuole sono state chiuse e diversi villaggi sono stati dichiarati zone di contenimento. Ad oggi sono stati identificati 950 contatti, 213 dei quali sono considerati ad alto rischio.

Virus Nipah: allarme in India, colpito lo Stato del Kerala

Il ministro della Salute dello Stato del Kerala, Veena George, ha confermato la quinta persona infetta. Si tratta di un operatore sanitario di 24 anni. Il Kerala ha visto quattro focolai di Nipah dal 2018, l’ultimo dei quali si è verificato nel 2021, mentre lo Stato stava combattendo anche contro un’ondata di casi di Covid-19. In una dichiarazione sui social, il ministro capo del Kerala, Pinarayi Vijayan, si è rivolto ai residenti, invitandoli a non farsi prendere dal panico, ma di “affrontare questa situazione con cautela” e di “cooperare pienamente con le restrizioni” per contenere la malattia. Al momento sono state predisposte, nell’ospedale del College di Medicina di Kozhikode, 75 camere di isolamento, 6 unità per il trattamento intensivo e diversi apparecchi per la ventilazione.

Cosa sappiamo sul Virus Nipah

L’OMS stima che il tasso di mortalità del Virus Nipah sia compreso tra il 40% e il 75% e lo ha inserito nell’elenco delle malattie prioritarie a causa del suo potenziale epidemico. Il ceppo identificato in Kerala, noto come ceppo del Bangladesh, ha un’alta mortalità ma è meno infettivo. Il virus (NiV) è stato scoperto durante un’epidemia tra gli allevatori di suini in Malesia nel 1999. Si pensa che i lavoratori lo abbiano contratto attraverso il bestiame infetto. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, inoltre, i pipistrelli della frutta, noti anche come volpi volanti, sono l’ospite naturale del virus Nipah, che può essere trasmesso dagli animali all’uomo o attraverso il contatto uomo-uomo.

I sintomi della malattia

I sintomi del Virus Nipah che ha colpito l’India sono molto vari. I più lievi includono febbre e mal di testa, vomito, mal di gola e dolori muscolari. Nei casi più gravi, invece, i pazienti possono andare incontro a infezioni acute come l’encefalite ed a problemi respiratori. Altri effetti collaterali segnalati includono convulsioni, che possono portare a cambiamenti di personalità o al coma.