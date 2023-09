Il mondo si trova nuovamente a convivere con il Covid-19, e questa volta protagonista indiscussa è la nuova variante ufficialmente conosciuta come BA.2.86, ma ormai soprannominata “Pirola”. La sua comparsa ha catturato l’attenzione degli esperti e delle autorità sanitarie in tutto il mondo, grazie al suo alto numero di mutazioni, soprattutto sulla proteina Spike.

Pirola: la variante emergente da Covid-19

Negli Stati Uniti, in Europa e in Italia, Pirola è al centro delle discussioni, segnalando che il Covid-19 potrebbe essere all’inizio della sua fase endemica. Questa variante, insieme alla variante Eris (EG.5) e ai suoi sotto lignaggi, sta diventando motivo di preoccupazione, specialmente per le persone più anziane e fragili.

I dati italiani della scorsa settimana hanno rivelato un aumento significativo dei casi positivi, con un incremento del 44% rispetto alla settimana precedente. Questi numeri rappresentano solo la punta dell’iceberg, poiché le misure preventive sono state allentate e gli obblighi di screening sono diminuiti.

Variante Pirola sotto l’obiettivo degli esperti

La variante Pirola, con il suo elevato numero di mutazioni sulla proteina Spike, è al centro di intense analisi da parte degli studiosi di Covid-19. Gli esperti stanno cercando di comprendere appieno il suo comportamento, poiché sembra differire notevolmente dalle varianti precedenti anche se la sua infettività potrebbe essere decisamente inferiore rispetto alla variante Kraken.

In particolare, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha sollevato preoccupazioni sul potenziale aumento delle reinfezioni e sulla possibilità che questa variante possa sfuggire agli anticorpi indotti dai nuovi vaccini.

Sintomi della Pirola: cosa dobbiamo sapere

I sintomi associati a Pirola sembrano mantenere somiglianze con quelli delle varianti precedenti. Questi includono raffreddore, congestione nasale, mal di gola e tosse, con una possibile febbre alta, soprattutto nel caso di Pirola. In alcuni casi, la perdita di gusto e olfatto è ancora un sintomo presente, come è stato osservato in precedenza con altre varianti.

In conclusione, il monitoraggio costante e la ricerca sono essenziali per comprendere appieno il comportamento di queste varianti e per sviluppare strategie di controllo adeguate. Nel frattempo, la cautela e le misure preventive contro i contagi da Covid-19 rimangono fondamentali per proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione.