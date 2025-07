Virus West Nile, aumentano i casi in Italia: 8 ricoveri in Campania e 2 nel Lazio

Virus West Nile, cresce l'allerta in Italia: già 8 nuovi casi in Campania, 2...

Cresce la preoccupazione in Italia per il virus West Nile, sono infatti aumentai i casi di febbre da virus nel nostro Paese.

A Latina, lo scorso 20 di luglio, una donna di 82 anni è morta e, da allora, altri contagi sono stati confermati e ora sono in aumento, anzi il numero è raddoppiato, da 10 a 20. Infatti sono stati segnalati ben 8 casi nuovi in Campania e 2 nel Lazio.

Virus West Nile: massima attenzione sulle misure di prevenzione

Come abbiamo appena visto, sono aumentati i numeri di casi di West Nile in Italia, con 8 nuovi casi in Campania e 2 nel Lazio. Resta dunque alta l’attenzione per quanto riguarda le misure di prevenzione infatti, oltre ai piani di disinfestazione sul territorio, sono scattate anche le procedure di sicurezza rispetto a trapianti e donazioni di sangue. Ricordiamo che l’infezione viene trasmessa all’uomo dalle zanzare e non è trasmissibile da uomo a uomo ma, ci sono rari casi in cui si può trasmettere dopo ad esempio trasfusioni di sangue o trapianti di organi o anche trasmissione verticale durante la gravidanza.