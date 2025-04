Un evento di grande rilevanza storica

La visita di re Carlo III e della regina Camilla a Ravenna rappresenta un momento di grande importanza non solo per la monarchia britannica, ma anche per la storia italiana. I reali sono giunti nella città emiliana per partecipare a un consiglio comunale straordinario, in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione del Ravennate. Questo evento segna un momento cruciale nella memoria collettiva, poiché ricorda la liberazione dei comuni di Alfonsine e Fusignano dalle forze nazifasciste durante la Seconda Guerra Mondiale, grazie all’intervento delle truppe britanniche e canadesi.

Accoglienza calorosa e incontri significativi

All’arrivo, i sovrani sono stati accolti da una folla festante di cittadini e turisti, che si sono assiepati in Piazza del Popolo per salutare la coppia reale. La loro visita ha incluso incontri con agricoltori colpiti da recenti alluvioni e una visita a un presidio Slow Food, evidenziando l’impegno della monarchia per le questioni locali e ambientali. Durante la cerimonia, re Carlo e la regina Camilla hanno ascoltato gli inni nazionali britannico e italiano, sottolineando il legame tra le due nazioni.

Omaggio a Dante e arte locale

Un momento particolarmente toccante della visita è stato l’omaggio alla Tomba di Dante, dove i reali hanno ascoltato un canto della Divina Commedia eseguito da bambini della scuola elementare Mordani. Questo gesto ha messo in evidenza l’importanza della cultura e della letteratura italiana, che continua a influenzare il mondo. Inoltre, re Carlo ha avuto l’opportunità di interagire con studenti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, ricevendo un’opera in mosaico che rappresenta la sua incoronazione a Buckingham Palace. Questo scambio culturale ha dimostrato l’apprezzamento della monarchia per l’arte e la tradizione locale.

Un impegno per l’ambiente

La visita di re Carlo III ha anche messo in luce il suo impegno per l’ambiente. Durante la sua permanenza a Roma, ha ricevuto in dono un albero di quercia, simbolo della sua passione per la natura e il giardinaggio. Questa pianta, interrata personalmente dal sovrano nei giardini della residenza dell’ambasciatore britannico, rappresenta un gesto concreto verso la sostenibilità e la biodiversità. Inoltre, il re ha incontrato esperti della Circular Bioeconomy Alliance, approfondendo tematiche legate alla ricerca scientifica su biodiversità e clima, temi che gli stanno particolarmente a cuore.