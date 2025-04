Un complesso condominiale in allerta

Nel cuore di Cinisello Balsamo, un grande complesso condominiale ospita mille famiglie, ma sotto la superficie si cela una realtà inquietante. I sotterranei di viale Romagna, un tempo spazi dimenticati, sono diventati rifugio per stranieri senza fissa dimora. Questa situazione ha generato preoccupazione tra i residenti, che si sentono minacciati dalla presenza di persone sconosciute e dalla possibilità di attività illecite.

Il bowling abbandonato: un rifugio per i senza tetto

Un bowling chiuso da oltre 15 anni è diventato il simbolo di questa vita clandestina. Qui, alcuni stranieri hanno trovato un riparo temporaneo, ma la loro presenza ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sul degrado urbano. I residenti raccontano di aver visto movimenti sospetti e di aver sentito rumori notturni, alimentando un clima di paura e insicurezza. La situazione è diventata insostenibile, e molti chiedono un intervento delle autorità locali per ripristinare la sicurezza nel quartiere.

Le conseguenze sociali di una crisi invisibile

Questa emergenza non è solo una questione di sicurezza, ma riflette anche una crisi sociale più ampia. La presenza di senza tetto nei sotterranei di Cinisello Balsamo è un segnale di disagio economico e sociale che colpisce molte città italiane. Le famiglie residenti, già provate dalla crisi, si trovano ora a dover affrontare anche il timore di una vita quotidiana compromessa. Le istituzioni sono chiamate a trovare soluzioni efficaci per affrontare questa problematica, che non può essere ignorata.