Sparatoria in Sudafrica, a circa 40 km da Johannesburg: degli uomini armati hanno ucciso dieci persone, alcune colpite a caso. Lo riferisce la polizia.

Strage in Sudafrica, uomini armati uccidono dieci persone in una sparatoria

Un commando di uomini armati ha seminato il panico in un sobborgo a circa 40 km da Johannesburg, in Sudafrica.

Dieci sono le persone uccise durante la sparatoria e altrettante sono state ferite. A renderlo noto la polizia: “alcune vittime sono state uccise a caso in strada da uomini armati non identificati.” La sparatoria, per esattezza, è avvenuta a Bekkersdal, nei pressi di un bar, vicino ad alcune principali miniere d’oro del Sudafrica. Il movente al momento è però sconosciuto.

Strage in Sudafrica: il 6 dicembre uccise dodici persone

Lo scorso 6 dicembre, un altro commando di uomini armati aveva fatto irruzione in un ostello nei pressi della capitale Pretoria e aveva ucciso dodici persone, tra cui anche un bambino di soli tre anni. In quel caso la polizia aveva fatto sapere che la sparatoria era avvenuta in un luogo dove venivano venduti alcolici illegalmente. Ricordiamo infine che in Sudafrica il tasso di criminalità è tra i più elevati al mondo, soprattutto per quanto riguarda gli omicidi.