Vittoria di Ditonellapiaga e TonyPitony nella serata delle cover di Sanremo

Ditonellapiaga e TonyPitony si impongono nella serata delle cover con una reinterpretazione swing che ha convinto le tre giurie; la serata ha offerto duetti, ospiti e momenti di forte impatto emotivo

La quarta serata del Festival di Sanremo ha visto prevalere la reinterpretazione di The Lady Is a Tramp proposta da Ditonellapiaga insieme a TonyPitony. L’esibizione, svolta sul palco dell’Ariston, ha combinato elementi di swing con inserti di tradizione italiana. La performance ha ottenuto il consenso delle tre componenti di voto: la giuria della Sala Stampa, Tv e Web, la Giuria delle Radio e il Televoto. I pesi differenziati attribuiti alle tre giurie hanno determinato la classifica finale della serata dedicata alle cover. Dal punto di vista tecnico, l’arrangiamento ha privilegiato ritmi sincopati e un fraseggio vocale calibrato per il palco televisivo.

Come è stata decisa la classifica

La classifica della quarta serata è stata determinata da una ponderazione tra tre giurie e il pubblico. La giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio hanno avuto ciascuna il 33% del peso, mentre il Televoto ha contribuito per il 34%. Questo metodo ha definito l’ordine finale della serata, pur non influenzando la media utilizzata per l’assegnazione del vincitore generale del Festival. Dal punto di vista tecnico, il sistema mira a bilanciare valutazioni professionali e preferenze popolari, riducendo il rischio di distorsioni dovute a un singolo segmento di votanti.

La top ten della serata

Dopo la ponderazione tra giurie e pubblico, la classifica delle prime dieci posizioni ha registrato risultati inattesi e reinterpretazioni di brani noti. Al primo posto si è classificata Ditonellapiaga con TonyPitony con l’interpretazione di “The Lady Is a Tramp”. Al secondo posto figura Sayf, accompagnato da Alex Britti e Mario Biondi, con “Hit the Road Jack”. Il terzo gradino è occupato da Arisa insieme al Coro del Teatro Regio di Parma per “Quello che le donne non dicono”. Tra le altre esibizioni in top ten si segnalano le performance delle Bambole di Pezza con Cristina D’Avena e di Tredici Pietro con ospiti come Galeffi e Fudasca. Dal punto di vista tecnico, la classifica riflette sia le valutazioni delle giurie sia le preferenze del televoto.

I momenti che hanno segnato la serata

Chi ha seguito la serata ha assistito a un susseguirsi di momenti scenici e appuntamenti musicali che hanno caratterizzato l’evento nel Teatro Regio di Parma, offrendo al pubblico alternanza di spettacolo e riflessione. Tra le esibizioni più rilevanti si segnala il medley di apertura di Laura Pausini, eseguito tra platea e palcoscenico, e la performance energica di Elettra Lamborghini insieme a Las Ketchup. Le sequenze hanno alternato numeri coreografici a interventi di testimonianza, con un equilibrio tra intrattenimento e temi di carattere personale e sociale.

Dal punto di vista tecnico, le scelte di regia e la scaletta hanno enfatizzato momenti di interazione con il pubblico e di copertura mediatica, come il bacio sul palco tra Levante e Gaia, ripreso in diretta e al centro dei commenti. I prossimi sviluppi attesi riguardano la programmazione dei segmenti speciali nelle serate successive e l’eventuale riflesso sulle classifiche e sul dibattito pubblico.

Ospiti, abbracci e interventi emotivi

La serata ha proseguito la programmazione con momenti imprevisti e interventi dal taglio civile. Sul palco è salito Gianni Morandi per un duetto con il figlio Tredici Pietro; la performance ha ricevuto applausi e ha alleggerito la scaletta. La modella Bianca Balti ha raccontato la propria esperienza di resilienza, ricevendo consenso emotivo dal pubblico. Il professor Vincenzo Schettini ha dedicato il suo intervento ai rischi dell’isolamento giovanile e all’importanza del dialogo in famiglia. Le sue parole hanno insistito su educazione emotiva e prevenzione, temi destinati a rimanere al centro del dibattito pubblico nelle prossime serate.

Reinterpretazioni e scelte artistiche

La serata delle cover ha messo in scena un laboratorio di stili che ha spaziato dal blues al rock, dal rap alla tradizione melodica italiana. Dal punto di vista tecnico, alcune interpretazioni hanno enfatizzato il contrasto tra testo e arrangiamento, trasformando la percezione dei brani originali. Tra gli esperimenti più evidenti si segnala la fusione di rap e melodia in “Vita” con Tredici Pietro e ospiti. In altri casi, la rielaborazione di classici in chiave più energica ha valorizzato la presenza scenica, come nelle esecuzioni di Malika Ayane e Claudio Santamaria su brani di Mina.

Scelte tematiche e messaggi

Più di una cover ha introdotto riferimenti civili e politici nel tessuto musicale della serata. La performance di Dargen D’Amico, che ha utilizzato la voce campionata di papa francesco, ha contenuto un appello contro la guerra inserito nel montaggio sonoro. Altri omaggi hanno ribadito temi di libertà femminile, richiamando l’eredità di artiste come Fiorella Mannoia e Caterina Caselli, quest’ultima premiata durante la serata. Tali scelte hanno contribuito a orientare il discorso pubblico su temi civili destinati a rimanere al centro del dibattito nei prossimi appuntamenti.

La quarta serata ha confermato l’orientamento verso reinterpretazioni e scelte artistiche con evidenti risvolti civili. La vittoria di Ditonellapiaga e TonyPitony con The Lady Is a Tramp ha sintetizzato il mix di sperimentazione e ospiti di rilievo. Il pubblico e i commentatori hanno registrato momenti che favoriranno ulteriori confronti sul linguaggio musicale e sui temi trattati. Nei prossimi giorni si valuterà l’impatto dell’evento sulle programmazioni e sul dibattito pubblico, elemento destinato a influenzare le scelte artistiche successive.