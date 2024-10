Dopo aver avuto alcune relazioni con la modella francese Garance Authié e Taylor Mega, sembra che Fedez abbia finalmente trovato una stabilità emotiva. Il rapper, che di recente sta affrontando un periodo complicato a causa del prossimo divorzio da Chiara Ferragni e dell’arresto del suo bodyguard, Christian Rosiello, è apparso accanto a una donna di nome Vittoria.

Martedì sera, Gabriele Parpiglia ha annunciato su Twitter che Fedez non è più single e in seguito ha fornito ulteriori dettagli durante il suo programma radiofonico 100% Parpiglia. Pare che la nuova partner del cantante abbia 27 anni, viva a Milano e possieda una laurea in marketing della moda. Parpiglia ha sottolineato come Vittoria non assomigli affatto alla sua ex.

“Fedez è assente dai social in questi giorni, ma c’è una buona notizia: ha trovato l’amore.

Questa nuova compagna è molto vicina a lui in questo momento difficile e sono ufficialmente fidanzati. Vittoria, nata nel 1997, ha capelli scuri e non ricorda minimamente Chiara. Si sono conosciuti in Sardegna e lei proviene da una famiglia benestante di Milano, anche se non è famosa. La loro relazione è seria e di questa unione ne è stata informata la cerchia ristretta di Fedez. La nuova fidanzata ha una formazione accademica in marketing della moda e possiede anche un master in fashion e merchandising. Fedez, attualmente, sta festeggiando il suo compleanno in compagnia di Vittoria”, ha scritto Parpiglia.

Al momento, il rapper non ha rilasciato commenti, ma è probabile che i fotografi riusciranno presto a immortalare questa nuova coppia