Il gossip sulla gravidanza di Wanda Nara

Nelle ultime ore, i media argentini hanno diffuso notizie riguardanti una presunta gravidanza di Wanda Nara, la nota conduttrice e influencer. Le voci si sono intensificate dopo che la showgirl ha ufficializzato la sua relazione con il rapper L-Gante. Tuttavia, Wanda ha deciso di mettere a tacere i rumors, dichiarando che si tratta di una fake news.

La smentita di Wanda Nara

Intervistata dalla giornalista Juariu, Wanda ha chiarito la situazione attraverso un post su Instagram, affermando: “La gravidanza è una bugia”. La Nara ha anche espresso incredulità riguardo alle indiscrezioni che la volevano in visita da un’ostetrica, definendo tali affermazioni come “un’assurdità”. La showgirl ha ribadito di non sapere da dove provenissero tali informazioni, sottolineando che sono completamente false.

La denuncia contro Mauro Icardi

Oltre a smentire le voci sulla gravidanza, Wanda Nara ha recentemente intrapreso un percorso legale contro il suo ex marito, Mauro Icardi. Secondo quanto riportato dal giornalista Pepe Ochoa nel programma argentino LAM, la Nara ha denunciato Icardi per violenza di genere dopo un acceso litigio. La situazione si è aggravata quando, al suo rientro a Buenos Aires dopo una breve fuga d’amore in Brasile, Mauro non le ha permesso di entrare nella loro casa congiunta.

Le tensioni familiari e il futuro legale

Le tensioni tra Wanda e Mauro non si limitano solo a questioni legali, ma riguardano anche la gestione delle loro figlie, Isabella e Francesca. Icardi desidererebbe portare le bambine in Europa, ma Wanda sembra avere una visione differente. La situazione è diventata così seria che, secondo il programma Teleshow, Icardi è stato ordinato di astenersi da atti di disturbo o intimidazione nei confronti di Wanda e di permetterle di rientrare nella sua residenza.

La prima udienza è fissata per il 15 novembre, e si prevede che il percorso di divorzio tra i due sarà lungo e complesso, con ulteriori sviluppi che potrebbero emergere nei prossimi giorni.