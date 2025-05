Weekend di sole e caldo, ma in arrivo temporali in Italia

Weekend di sole e caldo, ma in arrivo temporali in Italia

Un weekend estivo in Italia, ma attenzione ai temporali in arrivo da domenica sera.

Un weekend di sole e caldo in Italia

Il weekend che si apre domani si preannuncia caratterizzato da un clima estivo, con temperature che toccheranno punte massime comprese tra i 28 e i 31 gradi in molte città italiane. Le regioni del Nord, il Centro, la Puglia e le Isole Maggiori saranno le più colpite da questo caldo, che ricorderà l’atmosfera tipica della stagione estiva.

Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore di ‘iLMeteo.it’, il bel tempo sarà predominante fino a domenica pomeriggio.

Il cambiamento delle condizioni meteo

Tuttavia, a partire dalla domenica sera, è previsto un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche. Correnti fresche e instabili provenienti dal Nord Europa inizieranno a influenzare il clima italiano, portando con sé lo sviluppo di temporali. Le prime celle temporalesche si formeranno sulle Alpi, per poi estendersi rapidamente verso le pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Non è da escludere che fenomeni piovosi possano interessare anche Liguria, Toscana e alto Lazio.

Rischio di grandinate e maltempo

Il contrasto tra le masse d’aria calde e quelle fresche, unito all’elevata energia potenziale presente nell’atmosfera, potrebbe generare situazioni di forte instabilità, con il rischio di grandinate localizzate. Sanò avverte che, sebbene il weekend inizi sotto i migliori auspici, è fondamentale prepararsi a un repentino cambiamento del tempo. La tendenza per l’inizio della settimana successiva prevede un impulso perturbato che porterà maltempo, in particolare al centro-nord del paese.

Dettagli delle previsioni per il weekend

Nel dettaglio, le previsioni per venerdì 2 indicano un cielo sereno e caldo in aumento al Nord e al Centro, mentre al Sud il bel tempo sarà prevalente. Sabato 3 continuerà a dominare il sole, con temperature elevate in tutto il paese. Tuttavia, domenica 4, il quadro meteorologico cambierà drasticamente, con nubi in aumento al Nord e rovesci sui settori alpini e prealpini. Al Centro, il tempo sarà inizialmente soleggiato, ma peggiorerà entro sera, mentre al Sud si prevedono piogge sparse su Sicilia e Calabria.