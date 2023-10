Welfare, Caridi (Inps): "A un mese dal via al Siisl 24.275 domande accolte, 33.197 verificate"

Welfare, Caridi (Inps): "A un mese dal via al Siisl 24.275 domande accol...

Roma, 5 ott. (Labitalia) – "Dopo un mese dal via sono oltre 85mila le domande acquisite a sistema al Siisl, e questo vuol dire che la domanda compilata dall'utente è stata inserita automaticamente nel Siisl per poi proseguire nel percorso previsto. Ci sono poi 33.197 domande verificate a cui si sommano le domande accolte, 24.275, che sono quelle che hanno sia la domanda Sfl-Supporto formazione e lavoro sia il Pad, il patto di attivazione digitale sottoscritto digitalmente dall'utente. Abbiamo oltre 52mila cv inviati dall'utenza e quindi mi sembra che siano numeri importanti che testimoniano il fatto che la piattaforma a un mese dall'entrata in vigore riscontra l'interesse dell'utenza". Lo ha detto Vincenzo Caridi, direttore generale dell'Inps, intervenendo alla trasmissione 'Diciottominuti' sulla web tv di consulentidellavoro.it.

"Numeri che ci fanno ben sperare sul fatto che una volta a regime vengono attivati sempre di più corsi di formazione ci possa essere quel percorso virtuoso, evolutivo, grazie all'AI che stiamo già sviluppando, di avere corsi di formazione mirate rispetto alle vacancy presenti nel sistema stesso", ha concluso Caridi.