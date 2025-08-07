Aumenta l’attenzione sul virus West Nile in Italia, dopo che il numero dei decessi è salito a 15, con la settima vittima confermata nel Lazio. Nelle ultime settimane la preoccupazione è cresciuta, ma secondo gli esperti la diffusione del virus appare al momento in linea con gli andamenti degli anni precedenti. Le autorità sanitarie invitano comunque alla cautela e al rispetto delle misure di prevenzione.

Aumentano i contagi: 173 i casi confermati dall’inizio dell’anno

Secondo il quarto bollettino di sorveglianza diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità, i casi confermati di infezione da West Nile nell’uomo sono saliti a 173 dall’inizio del 2025. Di questi, 72 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva, con una distribuzione che coinvolge in particolare il Lazio (37 casi) e la Campania (21).

Il tasso di letalità stimato per le forme più gravi è attualmente pari al 15%, un dato in linea con gli anni precedenti. L’Iss, attraverso il Dipartimento di malattie infettive, fa sapere che la situazione è costantemente monitorata a livello nazionale e locale, e al momento non risultano segnali di allarme particolari.

West Nile, nel Lazio la settima vittima: salgono a 15 i morti in Italia

Il virus West Nile continua a far registrare vittime in Italia. Il totale dei decessi è salito a 15, dopo che nel Lazio sono stati confermati due nuovi casi fatali. Si tratta di una donna di 83 anni residente a Pontinia, morta presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era stata ricoverata in condizioni critiche lo scorso 24 luglio.

Secondo quanto riferito dalla Regione, la paziente soffriva di gravi patologie pregresse ed è deceduta nel reparto di terapia intensiva. Un secondo decesso è stato segnalato all’ospedale Isola Tiberina Gemelli Isola di Roma, dove un uomo di 77 anni, già sottoposto a dialisi e ricoverato dal 26 luglio, è morto anch’egli in terapia intensiva.

Con questi ultimi due casi, i morti registrati nel Lazio salgono a 7; gli altri decessi si sono verificati in Piemonte (1) e in Campania (7).