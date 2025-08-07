Sono già 13 i morti registrati in Italia a causa del virus, intanto ci sarebbe il primo caso di positività a Roma.

Aumentano i casi di West Nile nel nostro Paese e, soprattutto, aumenta purtroppo il numero di morti. Una donna di 83 anni è morta nel Lazio.

West Nile, salgono a 13 i morti: sesta vittima nel Lazio

Sesta vittima nel Lazio per West Nile. Si tratta di una donna di 83 anni di Pontinia, deceduta presso l’ospedale di Latina, il Santa Maria Goretti.

La donna era giunta in Pronto Soccorso dallo scorso 24 di luglio ed era ricoverata in rianimazione a causa della presenza di pluripatologie concomitanti. L’83enne è morta nel reparto di terapia intensiva. Salgono quindi a 13 le persone morte in Italia a causa del virus West Nile. Inoltre, sarebbe stato riscontrato il primo caso di positività a Roma, allo Spallanzani. Si tratterebbe di una donna che non ha avuto contatti con l’Agro Pontino.

West Nile: le misure di prevenzione

Come abbiamo appena visto, c’è stata la sesta vittima nel Lazio per West Nile, che fa salire a 13 il numero di morti in tutto in Italia per io virus. Resta dunque alta l’attenzione per quanto riguarda le misure di prevenzione, oltre ai piani di disinfestazione sul territorio, sono scattate anche le procedure di sicurezza rispetto ai trapianti e alle donazioni di sangue. Ricordiamo che l’infezione viene trasmessa all’uomo dalle zanzare e non è trasmissibile da uomo a uomo ma, ci sono rari casi in cui si può trasmettere dopo ad esempio trasfusioni di sangue o trapianti di organi o anche trasmissione verticale durante la gravidanza.