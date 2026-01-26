WhatsApp a pagamento? Cosa cambia e qual è il costo

Come ha rivelato il portale WaBetaInfo, il piano opzionale di WhatsApp consentirebbe agli utenti, esclusivamente in Europa e nel Regno Unito, di rimuovere completamente le inserzioni dalla sezione “Aggiornamenti” a un costo di circa quattro euro al mese.

WhatsApp pagamento: le novità

La piattaforma si prepara quindi a un possibile cambio di passo che potrebbe ridisegnare l’esperienza degli utenti.

Secondo quanto anticipato dal portale, Meta starebbe infatti valutando un piano opzionale dedicato esclusivamente a Europa e Regno Unito, pensato per eliminare del tutto gli annunci dalla sezione “Aggiornamenti”, come riporta SkyTg24. L’indicazione emersa parla di un costo mensile vicino ai quattro euro, anche se il valore finale potrebbe subire modifiche prima del lancio ufficiale.

WhatsApp pagamento: cosa prevede il nuovo piano

Riferendosi a questa fase di test, Meta avrebbe confermato che l’introduzione dell’abbonamento non influirà sulla privacy, assicurando che le conversazioni personali rimarranno protette dalla crittografia end-to-end. Le inserzioni – presenti solo per chi non sceglierà l’opzione a pagamento – sarebbero basate unicamente su elementi come area geografica, lingua e interazioni con canali e aggiornamenti, senza alcuna interferenza nelle chat personali. Secondo le anticipazioni diffuse da WaBetaInfo, la cifra di circa quattro euro al mese resta al momento una stima provvisoria, diversa da Paese a Paese.