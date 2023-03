WhatsApp, in arrivo una bella novità: addio alle chiamate degli sconosciuti

Meta sta per proporre un nuovo aggiornamento per WhatsApp: si dirà presto addio alle chiamate degli sconosciuti

A chi non è mai capitato di ricevere una chiamata indesiderata da un numero sconosciuto? Spesso dietro a questa dicitura, poi, si nasconde un call-center con cui non abbiamo proprio intenzione di parlare. Beh WhatsApp ha deciso di dare un taglio alla questione e sta pensando ad un nuovo aggiornamento che bloccherà in automatico queste telefonate.

WhatsApp, l’aggiornamento di Meta: stop alle chiamate degli sconosciuti

A dare notizia del possibile nuovo aggiornamento di WhatsApp è il sito ‘WabetaInfo‘ che assicura di essere a conoscenza del fatto che ben presto Meta implementerà la nuova funzione sui dispositivi Android. L’obiettivo dell’azienda di Mark Zuckerberg è quello di evitare che ci siano troppe interruzioni di chat, soprattutto se dipendono da una telefonata da numero sconosciuto.

Tutte le prossime novità di WhatsApp

Se l’eliminazione delle chiamate spam sta, probabilmente, davvero diventare realtà, Meta non si vuole fermare e ha pronti ulterori aggiornamenti per l’app di messaggistica più famosa del mondo. In particolare, si attende una novità che permetterebbe di ricevere aggiornamenti da gruppi e persone “Come amministrazioni locali, squadre sportive e altre organizzazioni“, funzione che non dovrebbe essere protetta dalla crittografia end-to-end.