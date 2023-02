Nuovo aggiornamento disponibile per Whatsapp.

Sono state introdotte quattro importanti novità, già accessibili a tutti gli utenti.

Whatsapp: le novità dell’ultimo aggiornamento

Nell’ultimo aggiornamento di Whatsapp per Android sono state introdotte alcune novità già accessibili a tutti gli utenti. Le nuove funzionalità sono quattro e si possono provare solo dopo aver aggiornato l’app. L’azienda di Mark Zuckerberg ha spiegato che sarà possibile aggiungere didascalie ai documenti inviati, che hanno aumentato il limite dei caratteri per l’oggetto e la descrizione dei gruppi, che si potranno inviare fino a 100 foto o video in una sola volta e che sarà possibile creare avatar personalizzati e usarli come sticker o immagini del profilo.

Menù segreto di Whatsapp: di cosa si tratta?

L’app di messaggistica di Meta è la più utilizzata nel mondo, con circa 2,5 miliardi di utenti. Da circa sei mesi, i suoi sviluppatori sono sempre molto attivi nel proporre nuove funzioni, dalla modifica dei messaggi all’uso in incognito, dalle nuove emoji alla creazione di sondaggi nelle chat. Ultimamente si parla sempre più spesso di un menù segreto, ma è il momento di svelare il mistero.

Si tratta di un menù che si può visualizzare tenendo premuto a lungo l’icona dell’app, che permette di disinstallare l’app. Sono state aggiunte alcune voci come l’accesso rapido ai contatti preferiti oppure ai widget e poco altro. Non ci sono, quindi, misteri a riguardo.