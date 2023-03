Le app (gratuite) per il tempo libero da non perdere

Le ore del tempo libero sono preziose. Accanto a soluzioni classiche di svago, come andare al cinema, ascoltare musica o leggere un libro, non mancano nuove formule legate alle innovazioni della Digital Revolution.

Al centro delle quali troviamo uno dei trend di maggiore successo degli ultimi anni, l’Intrattenimento Digitale, il quale interessa giochi amati tra cui il Lotto e il Gratta e Vinci.

Se prima era indispensabile recarsi di persona presso la ricevitoria di fiducia per svagarsi un po’ oggi non è più così. Oltre che sul sito web e sui portali ufficiali è possibile giocare al Lotto su App My Lotteries, introdotta nel 2019 e valida anche per Gratta e Vinci, MillionDAY, 10eLotto e Lotteria Italia.

Una soluzione tra le più interessanti per il tempo libero, utile inoltre per verificare importi e vincite. È stata approvata fin dai suoi esordi da parte di ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed è quindi predisposta nell’ottica di un gioco responsabile e moderato.

Recentemente è stata introdotta una nuova modalità per ottimizzarne l’aspetto ludico, inerente il salvataggio degli scontrini di gioco. Consente, tra le altre cose, per ogni scontrino prima scansionato e poi salvato in app di ricevere una notifica quando l’estrazione è stata completata.

Un’impostazione particolarmente utile sia per il Lotto che per le sue varianti, vista la frequenza delle estrazioni. È possibile avere maggiori informazioni sulla nuova funzionalità di salvataggio scontrini di gioco sia in app, sia sui portali ufficiali per quanto riguarda My Lotteries, incluso il sito di ADM, che anche in questo caso ha dato il suo benestare.

Altre app interessanti

Ognuno di noi ha interessi e passioni da coltivare nel proprio tempo fuori dal lavoro. Le app gratuite per il tempo libero, inclusa la già citata My Lotteries, presentano il vantaggio di poter essere consultate sempre, anche quando si è in attesa dal medico o i bambini sono in piscina a fare nuoto, per fare degli esempi.

Uno svago leggero a fronte di una pausa che permette di dare respiro alla mente, come nel caso delle applicazioni per leggere gli e-book già acquistati con kindle. In questo modo non ci sarà bisogno di portarsi dietro ogni volta l’e-reader, con il rischio di dimenticarlo da qualche parte, potendo così proseguire nella lettura tramite smartphone, con tanto di segnalibro a disposizione condiviso tra i dispositivi.

Altre app interessanti sono Spotify, valida per la musica come per l’ascolto dei podcast, e YouTube, il social più diffuso online per video e tutorial.

Le applicazioni digitali gratuite sono anche un ottimo strumento per imparare le lingue: il desiderio di molte persone, ma qualcosa per cui spesso manca il tempo. Ve ne segnaliamo una in particolare, tanto intuitiva quanto efficace. Il suo nome è Duolingo.

E per chi desidera rimanere aggiornato sulle notizie dal mondo? Ci sono Google News, RaiPlay e RaiPlay Sound: la prima mette a disposizione i contenuti televisivi, la seconda radiofonici, inclusi podcast, notiziari e approfondimenti, in diretta come registrati.

Per chi è appassionato di sport, calcio e non solo, segnaliamo infine l’app di Eurosport, gratuita e con tante notizie in costante aggiornamento.