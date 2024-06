I clienti preferiscono mantenere lo stesso numero, sostituendo solo la SIM per ottenere maggiori sconti e condizioni più favorevoli chiedendo la portabilità del proprio numero. Da questo fatto possono derivare diverse conseguenze tra cui anche la SIM Swapping.

Il continuo passaggio tra operatori e clienti mobili ha reso più difficile rispetto al passato identificare a quale operatore appartiene un numero di cellulare. Se nei primi anni era sufficiente conoscere le prime tre cifre del contatto, oggi non è più così.

Per avere le migliori offerte di telefonia mobile, i clienti ottengono maggiori sconti e condizioni più favorevoli chiedendo la portabilità del proprio numero. In questo modo il cliente mantiene lo stesso numero di telefono, sostituendo solamente la SIM (cambiando gestore telefonico).

In alcuni casi è utile sapere se il contatto che vogliamo chiamare sia di un operatore piuttosto che di un altro per il costo delle chiamate o dei messaggi.

Come scoprire l’operatore telefonico di un numero cellulare?

Il metodo più efficace per capire a quale operatore appartiene quel numero di telefono è quello tramite chiamata digitando il codice 456 e poi il numero di telefono di cui si vuole verificare l’operatore (ad esempio 4563408042540).

Un altro metodo che altre compagnie telefoniche utilizzano è anche quello via SMS mandando un messaggio al 456 con la scritta Info numero di telefono (ad esempio Info 3408042540).

Tra i siti Web da usare per scoprire a quale operatore appartiene un numero di cellulare c’è Tellows.it. Basta inserire il numero di cellulare da ricercare e premere sul tasto cerca per ottenere tutte le informazioni necessarie.

Un altro metodo è utilizzare l’app Truecaller, disponibile sia su Android che su Iphone.

Come mai nasce l’esigenza di sostituire la SIM senza cambiare numero di telefono?

L’esigenza di sostituire la propria SIM nasce dal bisogno di tutti i giorni: per malfunzionamento, furto, oppure semplicemente per la necessità di scegliere l’operatore telefonico più conveniente, mantenendo in tutti i casi il proprio numero. Questo espone tuttavia l’utente al rischio che qualche malintenzionato, attraverso un documento falso o la conoscenza di qualcuno che lavora presso uno store, provi a clonare il numero di cellulare con tutte le conseguenze che ne derivano.

In altre parole, viene creata una corrispondenza tra la nostra “identità fisica” (la SIM) e la nostra “identità digitale” (numero di telefono). Questo fenomeno, che si sta diffondendo pericolosamente, viene chiamato SIM Swap, ovvero l’atto di trasferire da una SIM a un’altra questa corrispondenza con il nostro numero di telefono.

Data la rischiosità delle conseguenze che ne possono derivare, l’AgCom (l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha rafforzato i controlli per la sostituzione delle SIM e nelle richieste di portabilità, proprio per evitare di rimanere vittime di questo tipo di truffa.