Non bisogna più guardare le prime tre cifre di numero per scoprire a quale operatore appartiene un numero di telefono. Ci sono dei metodi molto semplici per verificare la compagnia telefonica dei numeri.

Fino a qualche anno fa era più semplice conoscere a quale operatore telefonico appartenesse un numero di telefono: era sufficiente guardare le prime tre cifre del numero per capire a quale compagnia telefonica si appoggiasse. Da quando hanno introdotto la portabilità del numero è diventato difficile identificare l’operatore tramite il prefisso cellulare.

La portabilità del numero di telefono

Cosa s’intende per portabilità del numero? La portabilità del numero non è altro che la facoltà dell’utente di poter cambiare operatore mantenendo il proprio numero. Per questioni di comodità, viene utilizzato da quasi tutta la maggioranza degli utenti proprio perché è un passaggio estremamente semplice e non richiede di avvisare tutti i propri contatti del cambio di numero.

Scoprire a quale compagnia telefonica appartiene un numero è molto semplice. Infatti il servizio di trasparenza tariffaria è stato esteso a tutti gli operatori italiani, in maniera gratuita, proprio per dare la possibilità a coloro che volessero sapere il gestore di un numero, di poterlo usare autonomamente e senza costi.

Come scoprire a quale gestore appartiene quel numero?

Ci sono diversi metodi per poter scoprire a quale operatore appartiene un numero di telefono. Sicuramente non bisogna più guardare le prime tre cifre di un numero.

Il primo metodo è quello tramite chiamata digitando il codice 456 prima del numero di telefono. E’ il metodo più tradizionale per scoprire a quale operatore fa riferimento quel numero di telefono.

Un altro metodo tradizionale è quello tramite SMS mandando un messaggio al 456 con scritto “Info numero di telefono”. Seguirà un messaggio automatico che identifica l’operatore del numero di telefono

Altri metodi meno utilizzati ma sempre molto semplici e veloci da utilizzare sono l’uso del sito Web. Infatti sul Web si possono trovare tantissimi siti dove è necessario solamente scrivere il numero di telefono desiderato per scoprire l’operatore.

Infine le applicazioni sul telefono scaricate da Play Store o App Store permettono di riconoscere l’operatore telefonico del numero in questione. Alcune applicazioni sono gratuite ma previa registrazione, mentre altri è necessario pagare per poter usufruire del servizio.