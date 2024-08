Come da tradizione, anche quest’anno la famiglia reale britannica ha scelto di trascorrere le vacanze di agosto a Balmoral, nella suggestiva campagna scozzese. Il castello, tanto amato dalla Regina Elisabetta II, rappresenta un luogo di riposo e rigenerazione per i membri della famiglia reale, inclusi il principe William e la principessa Kate, che si trovano in Scozia per recuperare energie dopo un periodo particolarmente impegnativo.

La salute di Kate Middleton

Kate Middleton sta utilizzando queste settimane a Balmoral per recuperare le forze dopo le recenti cure di chemioterapia. La principessa ha già fatto qualche apparizione pubblica, come al Trooping the Colour e a Wimbledon, ma ora ha deciso di approfittare della tranquillità delle Highlands scozzesi per concentrarsi sul proprio benessere. Kate ha sempre sostenuto il potere della natura nel migliorare la salute mentale e fisica, rendendo Balmoral il luogo ideale per questo scopo. Anche Re Carlo e la sua consorte hanno scelto di trascorrere le vacanze estive a Balmoral, seguendo le orme dei suoi genitori, la Regina Elisabetta e il Principe Filippo. Il castello non è solo un rifugio, ma un luogo di ricordi felici per Carlo e la sua famiglia, come ha sottolineato la Principessa Anna, che ha ricordato con affetto i momenti di libertà vissuti durante l’infanzia a Balmoral.

La famiglia reale al completo

Oltre a William, Kate e Carlo, il castello di Balmoral accoglierà anche altri membri della famiglia reale durante il mese di agosto. Tra questi, Zara e Mark Tindall, così come le principesse di York. La famiglia si riunirà nel grande parco che circonda il castello, dove la Regina Elisabetta trascorse i suoi ultimi giorni.