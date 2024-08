Kate Middleton è pronta per le vacanze estive. Nonostante la malattia, la principessa del Galles e tutta la sua famiglia si concederanno un po’ di relax lontano da sguardi indiscreti. Vediamo dove andrà e con chi.

Kate Middleton pronta per le vacanze: ecco dove andrà e con chi

Dopo l’apparizione alla finale di Wimbledon, Kate Middleton potrebbe tornare a mostrarsi in pubblico in occasione della finale delle Olimpiadi di Parigi 2024. Per il momento non c’è nulla di certo, ma sappiamo che la principessa del Galles è pronta per le vacanze, che trascorrerà con il marito William e i figli George, Charlotte e Louis,

Kate Middleton: dove andrà in vacanza?

Come vuole la tradizione, Kate Middleton e tutta la Royal Family trascorreranno le vacanze in Scozia, presso il Castello di Balmoral. Fino al 4 agosto, la residenza è stata aperta al pubblico, dopo di che è stata chiusa per consentire l’arrivo della famiglia reale inglese.

Kate Middleton: dalla Scozia a Parigi

Kate, malattia permettendo, potrebbe interrompere le vacanze in Scozia per partecipare alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo il Trooping The Colour e Wimbledon, la principessa avrebbe dovuto prendersi una pausa, ma i beninformati sostengono che potrebbe aver deciso di fare un’eccezione.