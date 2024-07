Il tennista Carlos Alcaraz ha vinto il torneo di Wimbledon per la seconda volta consecutiva. Ha battuto in finale il serbo Novak Djokovic.

Wimbledon, vince Carlos Alcaraz: è la seconda vittoria consecutiva

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto il torneo di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Ha battuto in finale il serbo Novak Djokovic in tre set, con punteggio di 6-2, 6-2, 7-6. Alcaraz ha vinto in modo sorprendente, giocando in modo impeccabile, senza concedere a Djokovic occasioni di rientrare in gara, con una superiorità rara in una finale contro il giocatore più vincente della storia del tennis, Djokovic.

Nei primi due set, Alcaraz ha guadagnato subito un notevole vantaggio e Djokovic non si è più riavvicinato nel punteggio fino alla fine del terzo set, quando sul 5-4 lo spagnolo ha avuto tre match Point consecutivi e li ha sprecati commettendo evidenti errori dovuti alla tensione. Ha poi ripreso a giocare bene ottenendo la vittoria.

I successi di Carlos Alcaraz

Con questa vittoria, Alcaraz ha ottenuto il suo quarto titolo in un torneo del Grande Slam, i quattro più importanti e prestigiosi della stagione tennistica. Oltre ai due Wimbledon, ha vinto gli US Open nel 2022 e il Roland Garros di quest’anno. Vincere consecutivamente Roland Garros e Wimbledon è un risultato davvero eccezionale, sia per il grande sforzo fisico che richiede sia perché i due tornei sono su due superfici molto diverse.

Djokovic resta a 24 tornei del Grande Slam vinti, record assoluto della storia del tennis. 7 di queste vittorie le ha ottenute a Wimbledon il cui record è di Roger Federer, con 8 vittorie. Per Djokovic è la tredicesima sconfitta nella finale di un torneo del Grande Slam e la terza a Wimbledon. Lo scorso anno tra Alcaraz e Djokovic è stata più combattuta, finita al quinto set dopo quasi cinque ore di partita molto intensa.

Wimbledon, Carlos Alcaraz: “Un sogno essere di nuovo campione”

“È un sogno per me vincere questo trofeo. icordo un’intervista di quando avevo 11-12 anni: dissi che il mio sogno era vincere Wimbledon. Qui è sempre fantastico giocare, soprattutto se sollevi di nuovo il trofeo più bello del mondo, sul campo più bello” sono state le dichiarazioni di Carlos Alcaraz. “Mi sentivo ancora lontano dalla vittoria, anche perché Novak è un combattente incredibile e sapevo che avrebbe avuto delle chance. Ho provato a chiudere la partita col servizio ma non ci sono riuscito. Ho cercato di rimanere calmo e positivo, provato a giocare il mio miglior tennis e sono felice alla fine di aver trovato le soluzioni giuste” ha aggiunto.