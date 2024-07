Wimbledon, Musetti batte Fritz in cinque set e vola in semifinale

Lorenzo Musetti ha sconfitto Taylor Fritz e ora è pronto per le semifinali di Wimbledon. Il tennista toscano ha domato il rivale in cinque set.

Lorenzo Musetti ha sconfitto Taylor Fritz nei quarti di finale di Wimbledon ed è pronto per le semifinali. Il tennista toscano ha domato in cinque set il rivale americano. Nel prossimo turno, Musetti dovrà sfidare Novak Djokovic, che arriverà alla semifinale con diversi giorni di riposo, vista la vittoria a tavolino ottenuta contro De Minaur.

Lorenzo Musetti ha portato in scena una prestazione di grande successo, che ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto per la tenuta mentale, come sottolineato da Il Fatto Quotidiano. Avrebbe potuto crollare dopo aver perso il primo set, l’immediato break nel secondo, il contro-break concesso quando chiamato a chiudere lo stesso parziale, ma non lo ha fatto. L’italiano è stato più forte degli errori e del ritorno pieno di orgoglio di Fritz e non si è fermato o lasciato abbattere. Per tutto il match ha mantenuto un atteggiamento molto positivo e propositivo, tatticamente perfetto, che ha poi messo in difficoltà l’avversario. Questa è stata la miglior partita giocata della sua carriera, in cui ha messo in mostra il suo grande talento. Per quanto riguarda la classifica, Musetti ha ottenuto la posizione numero 16 del mondo.