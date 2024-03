Lorenzo Musetti ha condiviso una gioiosa notizia con i suoi fan attraverso un post su Instagram: è diventato papà per la prima volta. Il tennista e la sua fidanzata Veronica Confalonieri hanno dato il benvenuto a Ludovico, il loro primogenito, nato nella notte del 15 marzo 2024.

L’annuncio su Instagram

Pochi minuti fa, Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri hanno condiviso sui loro profili Instagram la notizia della nascita di Ludovico. Accanto alla prima foto del neonato, hanno scritto: “Buongiorno mondo”, segnalando così l’arrivo del nuovo membro della famiglia. Ludovico è venuto al mondo alle ore 04:52, regalando una gioia immensa ai suoi genitori.

Le anticipazioni durante il torneo di Adelaide

La futura paternità di Musetti era stata accennata durante il torneo di Adelaide lo scorso gennaio, dopo la sua vittoria su Thompson negli ottavi di finale. Il tennista aveva parlato del suo desiderio di essere un bravo padre, considerandolo uno degli obiettivi principali della sua stagione.

La storia d’amore con Veronica Confalonieri

La relazione tra Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri sembra essere iniziata nel 2022, quando sono emerse le prime foto della coppia insieme. Le indiscrezioni sulla loro storia d’amore sono state confermate da alcuni scatti durante una vacanza alle Maldive. Confalonieri, originaria di Sanremo e grafica di professione, lavora presso Sky dal 2019. Il legame affettivo tra i due sembra essere stato consolidato nel corso degli anni, come dimostrano le numerose foto condivise sui social media. La nascita di Ludovico segna un nuovo capitolo nella vita di Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri. Resta da vedere come la paternità influenzerà la carriera del tennista e come la famiglia affronterà insieme questa nuova avventura.