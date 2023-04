Monte Carlo, la rabbia di Djokovic, battuto da Musetti: rompe una racchetta e la lancia alle sue spalle

Impresa di Lorenzo Musetti negli ottavi di finale di Monte Carlo, dove ha battuto il numero uno al mondo Novak Djokovic in tre set, 4-6, 7-5, 6-4.

Nel secondo set contro Musetti, Djokovic calpesta una racchetta e la rompe

La partita è stata contraddistinta anche da un certo nervosismo da parte di entrambi. Il tennista serbo, in particolare, si è lasciato prendere da un vero e proprio raptus verso la fine del secondo set, quando le cose per lui hanno iniziato a mettersi male.

Dopo aver incassato l’ennesimo break, Novak Djokovic ha calpestato la racchetta appoggiata alla sua panchina, spezzandola. Il tennista ha poi sollevato l’oggetto, che si era quasi incastrato nella terra, e lo ha gettato alle sue spalle. Inevitabile il provvedimento disciplinare dell’arbitro, che lo ha ammonito con un warning.

Djokovic protesta per una palla uscita dal campo

Nel secondo set, Novak Djokovic si trovava in vantaggio 4-2, quando Lorenzo Musetti si è portato sul 4-3 con un break e un colpo contestato dall’avversario. A detta del tennista serbo, che per molti secondi ha provato a convincere l’arbitro della sua teoria tra i fischi del pubblico, la palla era infatti uscita dal campo.

La tecnologia, che non è disponibile sulla terra rossa per arbitri e giocatori, ha in seguito dato ragione a Djokovic: la palla era uscita e non di poco. Una beffa per il numero uno al mondo, che a fine partita è uscito sconfitto dal campo.

